A diretora municipal de Saúde de Nova York, Oxiris Barbot, renunciou ao cargo nesta terça-feira, após quase cinco meses à frente do setor mais afetado pela pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos e em meio a tensões com o prefeito da cidade, Bill de Blasio, que imediatamente nomeou um substituto.

Barbot informou o prefeito sobre a demissão pela manhã e expressou "profundo desapontamento pelo fato de, na mais crítica crise de saúde pública das nossas vidas, o incomparável conhecimento do Departamento de Saúde em termos de controle de doenças não ter sido utilizado na medida do possível", de acordo com um e-mail reproduzido pelo jornal "The New York Times".