A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. EFE/Arquivo

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta sexta-feira, após sua primeira reunião presencial com o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, no âmbito da renegociação da dívida, que o encontro foi "muito construtivo".

Georgieva, que participará de um seminário organizado hoje pelo Vaticano sobre desafios éticos, econômicos e políticos neste momento de crise e no qual voltará a se encontrar com o Ministro da Economia argentino, Martin Guzman, foi ao hotel onde Fernández está hospedado em Roma nas primeiras horas da manhã de hoje.