A plataforma de streaming Disney+ anunciou nesta quarta-feira que "The Mandalorian", a primeira série não animada de "Star Wars", estreará a segunda temporada no dia 30 de outubro.

"Este é o dia. Novos episódios a partir de 30 de outubro no Disney+", anunciou o perfil americano da plataforma no Twitter.

Como o lançamento do Disney+ no Brasil está previsto apenas para 17 de novembro, o serviço será lançado no país no meio da segunda temporada da série.

"Assista toda a primeira temporada e os novos episódios disponíveis de 'The Mandalorian' a partir de 17 de novembro. Só no Disney+", comunicou o perfil brasileiro da plataforma na mesma rede social.

Já era sabido que "The Mandalorian" não havia sido afetada pela paralisação de Hollywood em meio à pandemia de Covid-19, o que manteria sem atrasos o lançamento da segunda temporada em outubro.