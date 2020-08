A Disney confirmou nesta quinta-feira que a plataforma de streaming Disney+ chegará à América Latina em novembro, lançamento que já havia sido revelado na semana passada, quando a empresa divulgou os resultados trimestrais.

"Sabemos que nossas audiências latino-americanas aguardam com entusiasmo o lançamento do Disney+, o único serviço de streaming que oferecerá acesso exclusivo a todas as estreias dos conteúdos disponíveis de Disney, Pixar, Marvel, 'Star Wars' e 'National Geographic'", disse em comunicado o presidente da Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner.