O aguardado lançamento da plataforma de streaming Disney+ para a América Latina será em 17 de novembro deste ano, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira no perfil no Twitter do serviço para a região.

A mensagem, ao que parece, aconteceu de forma acidental, já que foi iniciada com um alerta, provavelmente, interno, de não veiculação.