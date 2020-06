A Splash Mountain, uma das famosas atrações da Disney tanto na Flórida como na Califórnia, passará por uma reformulação inspirada no filme "A Princesa e o Sapo" (2009) para "se conectar com a diversidade das milhões de pessoas que visitam o parque a cada ano", informou a empresa nesta quinta-feira.

Até então, a atração era inspirada no filme "A Canção do Sul" (1946), que segundo críticos relata com saudosismo o período da escravidão nos Estados Unidos. A mudança anunciada pela empresa ocorre em meio a manifestações contra a discriminação racial no país.