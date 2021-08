Pelo menos duas pessoas armadas foram mortas a tiros pelas forças dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, capital do Afeganistão, anunciou nesta segunda-feira o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

Em declarações à imprensa, Kirby explicou que os soldados americanos "responderam a ameaças hostis, que resultaram na morte de dois indivíduos armados", em dois incidentes separados no aeroporto.