O bairro de Brixton, localizado no sudeste de Londres, foi palco de confrontos na noite desta quarta-feira, com 22 policiais sendo feridos durante a tentativa de dispersar uma festa ilegal que ocorria na rua.

A informação foi confirmada hoje pela própria corporação, que ainda relatou que diversas viaturas foram danificadas.

Os agentes se dirigiram ao bairro, após denúncias de que acontecia um evento sem autorização das autoridades, com música alta e atos de violência.

Ao chegarem ao local, com a missão de encerrar a festa e dispersar o público, um porta-voz da polícia local relatou que um grupo de pessoas apresentou comportamento hostil e agressivo.

Entre os 22 policiais feridos, dois precisaram ser hospitalizados, segundo as informações fornecidas pela corporação. Além disso, quatro pessoas foram detidas.

A ministra do Interior, Priti Patel, se manifestou sobre as cenas de violência, que classificou como vis. As imagens, com pessoas atacando policiais e danificando viaturas viralizaram nas redes sociais. EFE

ln-ja/bg