Quatro candidatos seguem no processo de primárias para suceder Theresa May à frente do Partido Conservador e do governo do Reino Unido, depois que o ministro de Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, foi eliminado nesta quarta-feira.

Na terceira votação do processo para escolher o novo líder "tory", o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que defende a saída da União Europeia (UE) em 31 de outubro com ou sem acordo, voltou a ser o candidato mais respaldado, ao somar 143 dos 313 votos emitidos.