O antigo "número 2" das Farc, conhecido como "Iván Márquez", cujo paradeiro segue desconhecido há mais de um ano, reapareceu nesta quinta-feira em um vídeo junto com outros ex-líderes da guerrilha para anunciar o início de "uma nova etapa da luta (armada)".

"Anunciamos ao mundo que começou a segunda Marquetalia (local na Colômbia onde há mais de 50 anos nasceram as Farc) sob o amparo do direito universal que assiste a todos os povos do mundo de pegar em armas contra a opressão", afirmou Márquez no vídeo divulgado pela internet, no qual aparece ao lado de 20 homens e mulheres armados com fuzis.