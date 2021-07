Cerca de 200 manifestantes cubanos bloquearam nesta terça-feira uma importante autopista do sul da Flórida, nos Estados Unidos, para pedir que o governo americano faça "uma intervenção" em Cuba e defenda a população da ilha.

Os participantes do ato ainda indicaram ser necessária a intervenção do governo de Joe Biden para impedir um "banho de sangue" no país da América Central.