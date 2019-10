A dissolução do Congresso peruano anunciada nesta segunda-feira pelo presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi recebida com manifestações de apoio em várias cidades do país.

As primeiras mobilizações de organizações civis, políticas e juvenis se concentraram na Praça San Martín, no centro histórico de Lima, e se deslocaram para o Palácio Legislativo.