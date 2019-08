A Embaixada da Espanha no Brasil assinou nesta terça-feira um convênio de cooperação com o governo do Distrito Federal para auxiliar na formação de professores de espanhol que atuarão em escolas de ensino fundamental e médio da capital.

Segundo o documento, o convênio "possibilitará a criação e o funcionamento deste projeto, que ofertará a estudantes da Rede Pública do Distrito Federalm ensino da língua e da cultura espanhola".