O jornal americano "The New York Times" publicou neste sábado documentos do governo da China, que mostram novos detalhes do programa de detenções em massa contra minorias muçulmanas na região de Xinjiang, no noroeste do país asiático.

O veículo obteve mais de 400 páginas de material através de um membro do governo, que estaria descontente com as políticas executadas e pediu para ter a identidade não revelada.