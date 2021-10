Brasil e Argentina, que estão entre os principais produtores de combustíveis fósseis e criadores de gado do mundo, pressionam por mudanças em relatório chave sobre a mudança climática, com o rebaixamento da ameaça do aquecimento global, segundo documentos vazados nesta quinta-feira por investigadores do Greenpeace.

Ao todo, são mais de 30 mil arquivos enviados por governo, empresas e outras partes interessadas aos pesquisadores encarregados de elaborar o relatório das Nações Unidas sobre a melhor maneira de enfrentar a crise atual, às vésperas da cúpula do clima COP26, que acontecerá na cidade escocesa de Glasgow, no Reino Unido.