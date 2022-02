As equipes de salvamento conseguiram resgatar duas homens com vida no navio que sofreu um incêndio enquanto navegava entre a Grécia e a Itália na madrugada desta sexta-feira, deixando, de acordo com balanço mais recente, 11 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a emissora pública de televisão "ERT", trata-se de um búlgaro e de um turco que conseguiram entrar em contato com agentes das equipes de resgate através de telefonema.