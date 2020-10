1 out 2020

EFE Tiblisi 1 out 2020

Dois jornalista que integram a equipe do jornal francês "Le Monde" ficaram feridos em um ataque de artilharia militar do Azerbaijão, no enclave separatista de Nagorno Karabakh, segundo informaram fontes oficiais da Armênia nesta quinta-feira.

"Foram vítimas de um ataque na zona da cidade de Martuni", disse Hovhannes Movsisyan, representante do aparato do governo armênio, em entrevista coletiva.