Dois ministros de governo da África do Sul foram hospitalizados após terem sido infectados pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, segundo informou nesta terça-feira o Executivo local.

Os hospitalizados foram o titular da pasta dos Recursos Minerais e Energia, Gwede Mantashe; e do Trabalho, Thembelani Nxesi; de 65 e 61 anos, respectivamente.

De acordo com as informações divulgadas hoje pelo governo sul-africano, depois de passarem alguns dias em isolamento, ambos precisaram ser encaminhados ontem para hospitais, para receber atendimento apropriado.

A mulher do ministro de Recursos Minerais e Energia, Nolwandle Mantashe, também deu positivo em teste para o novo coronavírus, mas seguirá confinada na própria residência.

Anteriormente, a ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, também foi infectada pelo patógeno que provoca o novo coronavírus, mas já está recuperada.

Até hoje, a África do Sul já registrou 373.628 casos e 5.173 mortes em decorrência da Covid-19, sendo o país do continente mais afetado pela pandemia e já o quinto do mundo.

O governo, no entanto, vem destacando o índice de letalidade do novo coronavírus no território é de 1,4%, muito abaixo ao do restante do planeta, que de acordo com números oficiais, gira em torno de 4%.