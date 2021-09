O dólar renovou seu recorde histórico no Peru nesta segunda-feira, quando subiu 0,32% e fechou cotado a 4.123 sóis, em meio à incerteza dos investidores após as ameaças do primeiro-ministro Guido Bellido de estatizar o campo de gás de Camisea, um dos maiores da América Latina.

Neste ano, o dólar acumula valorização de 13,93% no país, tendo fechado 2020 vendido a 3,619 sóis.