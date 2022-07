O dólar no mercado informal de câmbio da Argentina saltou novamente nesta quarta-feira, estabelecendo um novo recorde em meio à crescente incerteza entre os investidores.

A moeda americana subiu 17 pesos no mercado informal, para uma nova máxima de 318 pesos por unidade. Entretanto, no estatal Banco Nación - onde as transações são limitadas a US$ 200 por mês por pessoa, sob certas condições, e tributadas por uma taxa adicional - o dólar permaneceu estável, com máxima de 135,75 pesos para venda ao público.