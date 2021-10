Fay Keely, proprietária do avião em que morreu o jogador argentino de futebol Emiliano Sala, pediu que David Ibbotson, que era o piloto da aeronave no momento do acidente, não a conduzisse mais, devido as infrações que já havia cometido.

Keely participou hoje do julgamento de David Henderson, que se declarou culpado de organizar o voo em que estava o atacante, mesmo não tendo as permissões necessárias, mas que negou as acusações de negligência e de ter colocado em perigo os ocupantes do aparelho.