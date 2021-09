As boates, bares e outros estabelecimentos de entretenimento noturno na Cidade do México estão se recusando a abrir as portas, alegando que as restrições impostas pelo governo da capital do país inviabilizam o funcionamento.

"No Diário Oficial, foi publicado que sim, poderíamos abrir, mas apenas até meia-noite. Imagine você, um bar fechando meia-noite", disse à Agência Efe Helking Aguilar, presidente da Associação Mexicana de Bares Discotecas e Centros Noturnos do México (Ambadic).