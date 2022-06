A missa de Corpus Christi e a procissão pela data foram canceladas no Vaticano, segundo anunciou a Santa Sé, justificando as medidas devido as dores no joelho direito do papa Francisco, que o impedem de caminhar e ficar de pé por muito tempo.

"Devido às limitações impostas ao papa pela gonalgia (dor no joelho) e pelas necessidades litúrgicas específicas da celebração, não será celebrada a Santa Missa e a procissão com a benção Eucarística da festa de Corpus Christi", indicou comunicado emitido pela cúpula da Igreja Católica.