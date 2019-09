O furacão Dorian se fortaleceu nas últimas horas desde domingo e vai atingir o nordeste das Bahamas com categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, trazendo consigo ventos de até 260 km/h.

Segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH), o Dorian também provocará chuvas "muito intensas" e uma elevação do nível do mar que pode destruir boa parte do arquipélago.