Cidade do México

EFE Cidade do México 22 jul 2020

A tormenta tropical Douglas se converteu no primeiro furacão da temporada do Pacífico, após ganhar força nas últimas horas, embora não gere alterações climáticas na costa do México, onde está próximo, por causa da distância, segundo divulgou nesta quarta-feira o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

De acordo com boletim divulgado pelo órgão estatal, o furacão está classificado na categoria 1, a mais fraca entre as cinco da escala Saffir-Simpson.