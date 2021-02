O candidato a primeiro-ministro italiano Mario Draghi criará o primeiro Ministério de Transição Ecológica da Itália, de modo a coordenar todas as suas políticas, segundo informou nesta quarta-feira a várias organizações ambientais com as quais se reuniu em Roma.

A presidente da WWF Itália, Donatella Bianchi, disse em entrevista coletiva que "a boa notícia" é que o gabinete de Draghi fará um Ministério de Transição Ecológica e que ficou "positivamente impressionada" com a importância que o economista deu ao assunto.