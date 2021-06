O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, ressaltou nesta quarta-feira que a Itália "é um Estado laico" e que seu parlamento é "livre para debater", em resposta ao pedido do Vaticano de modificar o projeto de lei contra a homofobia atualmente debatido no Senado por considerar que limita as liberdades da Igreja.

"O nosso é um Estado secular e não confessional. O parlamento é sempre livre para debater", disse Draghi na Câmara dos Deputados, referindo-se a uma nota verbal apresentada pela Santa Sé ao governo italiano na qual considera que o projeto viola alguns pontos do Concordato, que regula as relações entre a Itália e o Vaticano.