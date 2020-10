O sul da região de Nagorno Karabakh, na fronteira com o Irã, continua a ser palco nesta segunda-feira de intensos combates entre as forças da Armênia e do Azerbaijão, que disputam o controle do território.

"Batalhas violentas continuam no sul, nossas unidades estão exaurindo o inimigo", afirmou a porta-voz do Ministério da Defesa da Armênia, Sushan Stepanian, em sua página no Facebook.