Pelo menos 38 pessoas morreram nas últimas horas desta quarta-feira por conta de duas avalanches de neve que enterraram equipes de resgate em busca de sobreviventes de uma avalanche anterior na província de Van, no sudeste da Turquia.

O governador da província, Mehmet Emi Bilmez, disse hoje à agência "Anadolu" que "uma segunda avalanche atingiu as equipes de resgate à procura dos desaparecidos" na primeira avalanche, que ocorreu ontem à noite, e que tinha enterrado um micro-ônibus e causou pelo menos cinco mortes.

Horas depois, a agência de emergência do governo AFAD emitiu um comunicado, informando que no segundo incidente, 33 pessoas haviam morrido e outras 53 foram feridas.

Durante o desastre, ocorrido no município de Bahçesaray, cerca de 40 quilômetros a sudeste da capital da província de Van, mais de 50 equipes de resgate estavam no local atingido pela primeira avalanche.

As equipes procuravam os corpos de duas pessoas desaparecidas na noite passada, quando uma avalanche caiu sobre uma máquina de limpa-neve e um micro-ônibus que estava viajando em uma estrada com neve.

Oito pessoas foram resgatadas com vida do veículo enterrado, enquanto cinco corpos foram encontrados. No entanto, hoje pela manhã, as equipes buscavam por outros dois desaparecidos, quando ocorreu a segunda avalanche.