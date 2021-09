No 20º aniversário dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão, com um governo interino recém anunciado, após a retirada das tropas americanas e internacionais, que causaram preocupação ao redor do planeta.

Tanto para os integrantes do grupo fundamentalista, como para defensores do deposto presidente Ashraf Ghani, os maiores ataques terroristas da história dos EUA marcam um momento catastrófico para o país asiático, embora por motivos muito diferentes.