Duas mulheres africanas em avançado estado de gestação foram retiradas neste sábado do navio da ONG espanhola Proativa Open Arms, onde estavam após serem resgatadas no Mediterrâneo junto com outros 122 imigrantes.

"Evacuação médica completa. Duas mulheres grávidas, uma com nove meses e outra com oito meses e meio acompanhada de sua irmã. Retiradas há duas horas pela guarda costeira italiana", escreveu em sua conta no Twitter o fundador da ONG, Óscar Camps.