Duas pessoas foram condenadas à prisão, nesta segunda-feira, por violar o confinamento ordenado pelo governo da Espanha para impedir a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Estas são as primeiras condenações conhecidas desde o início do confinamento, no último dia 15. Os dois casos ocorreram em um tribunal em Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

Os condenados são uma mulher de 40 anos e um homem de 25, ambos com histórico de assalto e violência.

Ambos foram pegos separadamente por policiais quando estavam sem justificativa na rua. A polícia os identificou e ordenou que voltassem para suas casas. E logo depois eles foram presos novamente.

A mulher foi condenada a quatro meses, ainda com uma sentença anterior pendente, e o jovem pegou dois meses e 20 dias de prisão.

Além disso, outro tribunal de San Bartolomé de Tirajana, também nas Ilhas Canárias, ordenou hoje a prisão preventiva sem fiança de um motorista que feriu um agente enquanto fugia com seu carro de um controle policial que monitorava o cumprimento das medidas de confinamento.