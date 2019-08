A Duma (Câmara Baixa do Parlamento) da Rússia criou nesta segunda-feira uma comissão para investigar a ingerência estrangeira nos assuntos internos da Rússia em meio aos maiores protestos antigovernamentais dos últimos anos neste país.

A nova organização, que realizará a primeira reunião antes do final do mês, será liderado pelo presidente do comitê de segurança e luta contra a corrupção da Duma, Sergei Piskariov, segundo informou a agência "Interfax".