O presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou nesta quinta-feira, em Washington, que seu país mantém "uma linha coerente de política externa" em relação à Venezuela, que passa por condenar "a ditadura de Nicolás Maduro", após a recente visita de representantes americanos a Caracas.

As declarações de Duque à imprensa foram feitas após uma reunião no Capitólio com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o democrata Bob Menéndez, e antes de se encontrar com o mandatário americano, Joe Biden, na Casa Branca.