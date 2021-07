O presidente da Colômbia, Iván Duque. EFE/Presidency Of Colombia

O presidente da Colômbia, Iván Duque, participará na quarta-feira, em Lima, da posse do novo presidente do Peru, Pedro Castillo, e se encontrará com o rei Felipe VI da Espanha e o mandatário argentino, Alberto Fernández.

O colombiano também se encontrará com Castillo, entre outros líderes, e terá um encontro virtual com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Corman, informou hoje a presidência.