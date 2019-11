O presidente da Colômbia, Iván Duque, convocou uma reunião que ocorrerá na terça-feira com os organizadores dos protestos contra a política econômica e social do governo, manifestações que chegaram ao quinto dia nesta segunda-feira.

"Amanhã (terça-feira), o presidente vai se reunir com os representantes da greve nacional em uma primeira reunião. Em seguida, outros setores também se reunirão para expressar qualquer outra preocupação que tenham com a mudança que querem que a Colômbia faça", disse aos repórteres a ministra do Trabalho, Alicia Arango.

A ministra informou que a reunião será "o início da grande 'conversa nacional'" anunciada por Duque na sexta-feira passada, quando vândalos aproveitaram as manifestações contra o governo para provocar distúrbios em bairros do sul de Bogotá.

"Nós já dialogamos com muitos setores há muito tempo, mas queremos ouvir o Comitê Nacional da Greve amanhã", explicou Arango.

A convocação para a "conversa nacional" feita por Duque na sexta-feira passada foi surpreendente porque incluía prefeitos e governadores eleitos em outubro passado e que ainda não tomaram posse, assim como empresários e outros representantes da sociedade civil, mas não os sindicatos que promoveram o primeiro dia de protestos.

Depois das mobilizações massivas de quinta-feira em todo o país, o protesto dos sindicatos levou a um movimento social que há cinco dias vem se manifestando nas ruas, dia e noite, com música e panelaços contra o governo de Duque.

"Estamos em um momento em que o país vê manifestações com preocupação, mas também vê manifestações com admiração", disse ontem o presidente, quando se reuniu com os prefeitos e governadores eleitos, sem fazer uma referência direta aos convocadores da "greve nacional".

Desde o início dos protestos, três pessoas morreram nas cidades de Buenaventura e Candelaria, no departamento de Valle del Cauca (sudoeste), e dezenas ficaram feridas, entre elas 341 policiais.