O presidente da Colômbia, Iván Duque, durante um encontro com o líder opositor venezuelano Leopoldo López em Bogotá nesta quinta-feira. EFE/Efrain Herrera/Presidency of Colombia

O presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou nesta quinta-feira, em evento que contou com a participação do líder opositor venezuelano Leopoldo López, que os países que não reconhecem o governo de Nicolás Maduro não descansarão até ver a Venezuela em liberdade.

Ao comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em um evento na Casa de Nariño, sede do governo colombiano, Duque falou sobre a crise na Venezuela e as eleições legislativas do último domingo, que não foram reconhecidas por grande parte da comunidade internacional.