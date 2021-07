O presidente da Colômbia, Iván Duque, conversou nesta sexta-feira com o primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph, com quem concordou em enviar uma comissão de seu país para apoiar a investigação do assassinato do presidente Jovenel Moise, no qual supostamente há colombianos implicados.

"Oferecemos toda a colaboração para descobrir a verdade sobre os autores materiais e intelectuais do assassinato do presidente Jovenel Moise", escreveu Duque hoje em sua conta no Twitter.