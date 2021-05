O presidente da Colômbia, Iván Duque, pediu nesta quinta-feira à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que atue como mediador para levar mais vacinas contra a covid-19 aos países em desenvolvimento, sob a forma de empréstimos de doses enquanto não chegam as remessas solicitadas.

Em seu discurso no 27º Fórum Internacional da OCDE sobre América Latina e Caribe, ele explicou que um dos pedidos que seu governo fez foi que "países amigos e aliados com excedentes" de doses das vacinas possam "nos emprestar" algumas, que seriam depois devolvidas quando chegassem as solicitados aos fabricantes.