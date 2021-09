EFE/ Presidency Of Colombia

O presidente da Colômbia, Iván Duque, propôs nesta quarta-feira uma "comutação ou anulação efetiva de dívidas" para os países latino-americanos que cumpram as suas metas climáticas, devido à limitada capacidade fiscal para lidar com as emergências decorrentes da pandemia de covid-19.

"É necessário que tenhamos instrumentos inovadores das agências multilaterais de crédito e, na minha opinião, isto implica que estabeleçamos sistemas de anulação ou neutralização da dívida contra metas alcançadas em termos de ação climática", disse Duque em discurso na cúpula virtual Diálogo de Alto Nível sobre Ação Climática nas América.