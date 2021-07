O presidente da Colômbia, Iván Duque, reconheceu nesta terça-feira, durante discurso na abertura do Congresso Nacional, que o país tem uma "dívida histórica" com os mais pobres e pediu unidade para enfrentar problemas como os que desencadearam os protestos sociais do mês de abril.

"Sabemos e entendemos que há dívidas históricas a saldar, que há muitas frustrações que sentimos como sociedade, mas encontraremos a solução trabalhando em equipe, olhando nos olhos uns dos outros, buscando construir, não destruir", disse Duque, em seu discurso perante o Congresso por ocasião do Dia da Independência.