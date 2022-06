O presidente da Colômbia, Iván Duque, reconheceu nesta segunda-feira a vitória do esquerdista Gustavo Petro no segundo turno das eleições presidenciais realizadas ontem no país e afirmou que "os fundamentos centrais da democracia não podem ser alterados".

Duque participou, por teleconferência, da 15ª edição do fórum "Ibero-América: Democracia e Liberdade", organizado pela Casa de América, de Madri, pela Fundação Internacional da Liberdade (FIL), e fez uma avaliação do resultado do pleito.