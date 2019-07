Os duques de Sussex celebram neste sábado o batismo de seu filho Archie, no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, com uma cerimônia privada, que terá a participação de familiares e amigos muito próximos, e cujos detalhes não foram divulgados.

Portanto, a pouca informação contribuiu para que Harry e Meghan, em linha com o seu sigilo habitual, não divulgassem os nomes dos padrinho do primogênito do casal, o sétimo na linha de sucessão à coroa britânica.