O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizou leiloar joias no valor de 12 milhões de US$ 13,5 milhões apreendidas de Imelda Marcos, viúva do ditador Ferdinand Marcos, após a queda do seu governo em 1986.

"O presidente confirmou que vai autorizar o leilão das joias", anunciou ontem o porta-voz da presidência, Salvador Panelo, em Tóquio, onde Duterte está de visita oficial desde terça-feira, segundo publicou hoje a imprensa filipina.