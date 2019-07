Imagem da última cúpula do Mercosul, realizada no Uruguai, em dezembro de 2018. EFE/Federico Anfitti

O acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) é comemorado como uma grande conquista pelos governos dos países de ambos os blocos, que enxergam no pacto a abertura de novas oportunidades comerciais, enquanto alguns setores produtivos considerar que haverá ganhadores e perdedores.

UE e Mercosul selaram em Bruxelas, no dia 28 de junho, um acordo de associação que começou a ser negociado em 2000 e que representa o maior pacto comercial já firmado por ambas as partes, com a criação de um mercado de 780 milhões de consumidores. Mas o acordo, que percorrerá um longo caminho jurídico e legislativo antes de entrar em vigor, abre uma infinidade de dúvidas sobre os impactos que terá nas economias envolvidas.