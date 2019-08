Dwayne Johnson é o novo ator mais bem pago do mundo, segundo a lista divulgada nesta quarta-feira pela revista "Forbes", por ter recebido US$ 89,4 milhões entre 1º de junho de 2018 e 1º de junho deste ano.

O segundo colocado foi Chris Hemsworth, com US$ 76,4 milhões, e em terceiro ficou Robert Downey Jr. (US$ 66 milhões). O restante do 'top 10' é composto por Akshay Kumar (US$ 65 milhões), Jackie Chan (US$ 58 milhões), Bradley Cooper (US$ 57 milhões), Adam Sandler (US$ 57 milhões), Chris Evans (US$ 43,5 milhões), Paul Rudd (US$ 41 milhões) e Will Smith (US$ 35 milhões).