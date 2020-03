A Electronic Entertainment Expo (E3), o mais importante evento anual da indústria dos videogames, não será realizada neste ano devido à pandemia de coronavírus, que obrigou o cancelamento da feira que ocorreria de 9 a 11 de junho, em Los Angeles.

"Depois de uma consulta cuidadosa com nossas companhias sobre saúde e segurança de todos na indústria, tomamos a difícil decisão de cancelar a E3 2020", informaram os organizadores em comunicado.

O anúncio deixa claro que a feira está cancelada, e não adiada como no caso de outros eventos como o festival Coachella. A equipe da E3 informou que estuda opções para organizar apresentações ou anúncios a partir do verão no hemisfério norte, que começa em junho.