O ex-CEO da Formula One Management (FOM) e da Formula One Administration, Bernie Ecclestone, negou nesta segunda-feira que cometeu fraude, ao não declarar 400 milhões de libras (R$ 2,45 bilhões) à Receita do Reino Unido, referente a ativos que estavam no exterior.

Ecclestone, de 91 anos, foi acusado de não ter declarado uma fundação em Singapura que tem conta bancária em que estão depositados cerca de US$ 650 milhões (R$ 3,37 bilhões).