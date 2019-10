A economista María Antonieta Alva Luperdi, de 34 anos, será a nova ministra da Economia e Finanças do Peru e fará o juramento do cargo nesta quinta-feira, ao lado dos demais integrantes do novo gabinete, no meio da crise política do país pela dissolução do Parlamento por parte do presidente Martín Vizcarra.

A designação foi confirmada pelo primeiro-ministro Salvador del Solar, que disse no Twitter que Alva "é uma economista e servidora pública preparada, brilhante e de altíssimo compromisso com o país".