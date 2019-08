O cantor britânico Ed Sheeran ficará um ano e meio longe dos palcos para passar mais tempo com a esposa, Cherry Seaborn, segundo informou nesta quarta-feira o jornal "Daily Star".

Na segunda-feira passada, o músico encerrou a bem-sucedida turnê do álbum "Divide", a mais lucrativa de todos os tempos, de acordo com a "Billboard". O britânico realizou 255 shows e faturou US$ 776,2 milhões, batendo o recorde que pertencia à turnê "360°", do U2, com US$ 736,4 milhões.